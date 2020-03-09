24 saate iki konser sığdırdı

BaşarılI şarkıcı Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul'da muhteşem bir performansa daha imza attı. Bir gece önce Ankara'da sahne alan ve ayağının tozuyla Sahne İstanbul'da hayranları ile buluşan güzel popçu, 24 saate iki kon-ser sığdırarak parmak ısırttı. "Ankara'dan İstanbul'a karayoluyla geldik. Asortik olmaktan vazgeçtim. Detaya girmeyeyim." diyerek dinleyicilerini güldüren Akalın, korona virüsüne karşı herke-si tedbirli olmaya çağırdı. "İnşaallah bizi teğet geçer." sözleriyle temennilerini de dile getiren başarılı şarkıcı, sevilen şarkılarıyla konsere devam etti.