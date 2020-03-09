Balayına Korona engeli

İş dünyasının sosyetik çiftlerinden Efe Duru ve Melis Süt lüks bir otelde dünya evine girdi. İkilinin balayı için önce İtalya’yı seçtikleri fakat ülkedeki korona virüsü vakaları görüldüğü için rotayı Miami’ye çevirdiği ortaya çıktı.

Sosyetik iş insanı Efe Duru önceki gün hayatını Melis Süt ile birleştirdi. Yaklaşık bir yıldır beraber olan ikili, Soho Otel'de 200 seçkin davetli ve ailelerinin yer aldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını Osman Kurtoğlu kıyarken, şahitliklerini Nezih Kılınç, Selman Kızılaslan, Müge Kızılaslan, Selin Süt yaptı. Davetliler arasında Nedim Gamze Keçeli, Nazlı Keçili, Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç, Berna-Barış Aydil, Mehmet-Nilperi Eren gibi sosyete ve sanat dünyasından birçok tanıdık isim vardı.

GELİNLİĞİ TÜRKİYE'DE TEK

Efe Duru ve Melis Süt çiftinin balayı için aylar öncesinden planladığı İtalya tatilini, ülkedeki korona virüs nedeniyle iptal ettikleri ortaya çıktı. Tüm dünyada etkisini hızla artıran virüs nedeniyle yeni plan yapmak zorunda kalan çift, balayı için Miami'ye gitme kararı aldı. Mecburi değişikliğe rağmen oldukça keyifli görünen ikilinin, bu en mutlu gününde sahneye ünlü şarkıcı Bengü Beker çıktı. Melis Süt'ün herkesten beğeni alan gelinliğinin ise, Türkiye'de tek olduğu öğrenildi.

Genç çiftin aileleri de düğün töreninde birlikte poz verdi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI