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'nin ziyareti iptal oldu

Hadise'nin Belçika ziyareti iptal oldu
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine konu olan şarkıcı Hadise, yurt dışında yaşayan ailesini ziyaret etmek için yapacağı yolculuğu erteledi. Virüs nedeniyle risk almak istemeyen Hadise, Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planını askıya aldı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ve diyetisyeninin tavsiyesiyle özel bir kür uygulayan popçu, spora da ağırlık verdi.

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