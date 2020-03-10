Esmersoy’dan aşk sorularına tepki

Sevilen sunucu Burcu Esmersoy’un, şef Danilo Zanna ile katıldığı söyleşide kadın haklarıyla ilgili sözleri alkışlandı. Esmersoy, Allan Hakko ile ilgili aşk sorularına ise ‘artık bunları konuşmuyorum’ dedi

Güzel sunucu Burcu Esmersoy ve ünlü şef Danilo Zanna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İst- Marina Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği 'Kadınlar Ne Söyler? Erkekler Ne Anlar' söyleşisine konuk oldu. Kadın erkek ilişkileri üzerine yaklaşık iki saat süren keyifli söyleşiyi izlemeye gelen seyirciler gülme krizine girdi. Burcu Esmersoy ve Danilo Zanna'nın uyumu dikkat çekerken, Esmersoy'un, "Biz eşitlik peşinde koşuyoruz ve eşitlik için savaşıyoruz. Bu savaşı kazanırsak kadınların önünde kimse duramaz. Biz çok iyi eşiz, çok iyi iş kadınıyız ve çok iyi anneyiz" sözleri etkinliğe damga vurdu.

'ESPRİ YAPMIŞTIR'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özgü söyleşiden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, Allan Hakko ile iligli aşk sorularını yanıtsız bıraktı. Esmersoy, Hakko ile ilgili aşk sorularına artık yanıt vermek istemediğini dile getirerek, "Bu sorulara kızıyorum artık" dedi. Berrak Tüzünağaç'ın güzellik merkezine gidip "Burcu'ya ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın" sözleri hakkında çıkan haberlere ise güzel sunucu, "O çok eski bir olay diye hatırlıyorum. Kendisinin espiri olarak söylediğini düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel" yanıtını verdi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI