Okan Bayülgen’e geri zekalı davası

İlişki Koçu ve Youtuber Muhammet Çumanoğlu, Okan Bayülgen'in kendisine 'Geri zekalı' dediğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından şüpheli olarak ifade veren Bayülgen, programın mizaç amaçlı yapıldığını ve eleştirel yorumlarda bulunulduğunu söyleyerek, "Bu ifadenin müşteki ile ilgisi olmadığı yayın akışından anlaşılır" dedi.

KENDİSİYLE DALGA GEÇTİ

Youtube'da kanalı olan ve kadın erkek ilişkileri üzerine videolar paylaşan Muhammet Çumanoğlu, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Bayülgen'in sunduğu 'Uykusuzlar Kulübü' isimli programda müvekkiline hakaret ettiğini savunarak, "Öteden beri bilindiği üzere şüpheli geçmişten günümüze yapmış olduğu programlarda genel olarak insanları aşağılamakta, onlara hakaret etmektedir. Yine bir programında müvekkilimizin video kayıtlarından bir kısmını yayınlamış ve kendisiyle 'Geri zekalı' diye dalga geçip hakaret etmiştir" denildi.