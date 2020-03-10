  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Okan Bayülgen’e geri zekalı davası

’e geri zekalı davası

Okan Bayülgen’e geri zekalı davası
Giriş Tarihi: 10.3.2020

İlişki Koçu ve Youtuber Muhammet Çumanoğlu, Okan Bayülgen'in kendisine 'Geri zekalı' dediğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından şüpheli olarak ifade veren Bayülgen, programın mizaç amaçlı yapıldığını ve eleştirel yorumlarda bulunulduğunu söyleyerek, "Bu ifadenin müşteki ile ilgisi olmadığı yayın akışından anlaşılır" dedi.

KENDİSİYLE DALGA GEÇTİ
Youtube'da kanalı olan ve kadın erkek ilişkileri üzerine videolar paylaşan Muhammet Çumanoğlu, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Bayülgen'in sunduğu 'Uykusuzlar Kulübü' isimli programda müvekkiline hakaret ettiğini savunarak, "Öteden beri bilindiği üzere şüpheli geçmişten günümüze yapmış olduğu programlarda genel olarak insanları aşağılamakta, onlara hakaret etmektedir. Yine bir programında müvekkilimizin video kayıtlarından bir kısmını yayınlamış ve kendisiyle 'Geri zekalı' diye dalga geçip hakaret etmiştir" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Bayülgen’e geri zekalı davası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN