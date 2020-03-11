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Osmanlı’nın akıl hocası

Şeyh Edebali Osmanlı’nın akıl hocası
Giriş Tarihi: 11.3.2020

ATV'nin reyting şampiyonu dizisi 'Kuruluş Osman'da Şeyh Edebalı'yı canlandıran usta oyuncu Seda Yıldız, Osman Bey'e en zorlu günlerinde rehberlik eden karakterin hayatına etkisini anlattı. Kuruluş hayranlarının sokakta 'Kızını Osman'a niye vermiyorsun' diyerek sitem ettiğini söyleyen Yıldız, oynadığı karakteriyle ilgili "Şeyh Edebalı, Osman'a baba yadigarı. Osman'ın akıl hocası, Osmanlı'nın fikir babası. Zor ve çok keyif aldığım bir karakter. Öyle güzel sözleri var ki. Mesela 'Toprağa su katarsan balçık, kan katarsan vatan olur' sözünü her söylediğimde duygulanıyorum" dedi.

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