Tiyatrocu baba-kız yeni oyunu konuştu

Ali Karagöz, Betül Arım'dan olan kızı Melissa Karagöz ile önceki gün Citys Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Haftalık bulaşmasını yapan baba-kız yemek yedikten sonra alışveriş yaptılar. Kendisi gibi oyuncu olan kızı Melissa Karagöz'ün başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen baba Karagöz, "Melissa'nın yeni bir tiyatro oyunu hakkında değerlendirme yaptık. Kızım diye söylemiyorum ama çok yetenekli. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI