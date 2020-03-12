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‘Caroline beni gençlik yıllarıma götürdü’

‘Caroline beni gençlik yıllarıma götürdü’
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Türk sinemasının duayeni Cüneyt Arkın, programına konuk olduğu Caroline Yılmaz ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Efsane aktör, Caroline'e destek ve onay verdiğini belirterek, "Caroline ile yeni bir Yeşilçam filmi çekmeyi çok isterim. Caroline ile her projeye varım. Caroline'i ilk gördüğümde, Türkan Şoray yeni bir programa mı başlamış dedim. Caroline beni gençlik yıllarıma götürdü, çok duygu-landım" diye konuştu. Cüneyt Arkın, "Koro-na virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Korona virüsü çıktığından beri tokalaşmıyoruz, kucaklaşmıyoruz. Koronadan sonra insanların en sıcak duyguları yok oldu" yanıtını verdi.


Caroline'i başarılı bulduğunu söyleyen Arkın, "Onunla çalışırım" dedi.


Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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