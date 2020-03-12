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Makyajsız Burcu ilgi odağı oldu

Makyajsız Burcu ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Ekranların sempatik sunucusu Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda görüntülenen Esmersoy'un makyajsız ve doğal haliyle de dikkatleri üzerine çektiği gözlerden kaçmadı. Her zamanki neşeli ve sempatik tavırlarıyla muhabirlerle şakalaşan güzel sunucu, ardından dünyaca ünlü mağazalarda alışverişini sürdürdü.

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