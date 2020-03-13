Altun hayranlığı virüs dinlemedi

Arabesk müziğinin güçlü isimlerinden Hakan Altun, geçtiğimiz gece İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı. Dünya'nın gündemi olan ve Türkiye'de de bulunan Korona virüsüne rağmen kapıda kuyrukların oluştuğu konserde Hakan Altun'u yaklaşık bin kişi dinledi. Aşk adamı olarak tanınan Hakan Altun, konserini yalnız dinlemeye gelenlere de nasihat verdi. Altun, "Şimdi yanlız olanlar da bu söyleyeceğim şarkıya eşlik etsinler" diyerek 'Aşk Lütfen Gel' şarkısını söyledi.