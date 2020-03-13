Arabesk müziğinin güçlü isimlerinden Hakan Altun, geçtiğimiz gece İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı. Dünya'nın gündemi olan ve Türkiye'de de bulunan Korona virüsüne rağmen kapıda kuyrukların oluştuğu konserde Hakan Altun'u yaklaşık bin kişi dinledi. Aşk adamı olarak tanınan Hakan Altun, konserini yalnız dinlemeye gelenlere de nasihat verdi. Altun, "Şimdi yanlız olanlar da bu söyleyeceğim şarkıya eşlik etsinler" diyerek 'Aşk Lütfen Gel' şarkısını söyledi.
Altun hayranlığı virüs dinlemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.