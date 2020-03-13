‘Bana bir şey olmaz demeyin’

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda panik yapılmaması ancak önlemlerin de alınması gerektiğini söyledi. Batur, "Bana bir şey olmazcılardan olmayın. Yaşadığımız dönemin şartları bunu gerektiriyorsa önce kendimizi sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Allah'ın izniyle bunu da atlatırız sağlıcakla" dedi.