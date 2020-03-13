Manken Özge Ulusoy, "Etrafımda şapır şupur öpüşenleri ya uyarıyorum ya kötü bakışlar atıyorum" dedi. Güzel manken, "Yetkililer, hükümetimiz herkes uyarıyor. Neyi anlamıyoruz acaba? Başkalarının dikkatsizliği yüzünden herkesin zarar görmesini istemiyorum. Cahillik yapmayalım lütfen" ifadelerini kullandı.