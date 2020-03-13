Hollywood’da panik var!

Korona virüsünün ABD’de de etkili olmasıyla beraber panik hat safhaya çıkarken, ünlü aktör Tom Hanks’ten de korkutan haber geldi. Bir film hazırlığı için Avustralya’da bulunan Hanks, virüse yakalandıklarını ve karantinaya alındıklarını açıkladı.

ABD'li ünlü aktör Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile birlikte yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını belirterek karantinaya alındı. Oscar ödüllü aktör Hanks, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avustralya'da eşi Rita Wilson ile birlikte yaptırdıkları test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 63 yaşındaki ünlü aktör, "Rita ve ben Avustralya'dayız. Soğuk algınlığı, vücut ağrıları gibi yorgunluklar hissettik ve Rita'nın bazı titremeleri vardı. Bize yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

'KARANTİNAYA ALINDIK'

Eşi Wilson ile beraber karantinaya alınacaklarını ifade eden Tom Hanks, gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğini de bildirdi. Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın Elvis Presley'in hayatının konu alacağı filmin çekimlerine hazırlanmak üzere Avustralya'da bulundukları belirtildi. Hanks ve eşinin riskli yaş grubunda bulunduğunu belirten uzmanlar, durumun ciddileşebileceğini ifade etti.