‘Yalnızlık alışkanlık olduʻ

Ünlü sanatçı Hülya Avşar önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Masa Restoran'da yemek yiyen Avşar, aracına bineceği sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Uzun süredir yalnız olduğu ve aşk hayatının ne durumda olduğunun sorulması üzerine gülümseyen başarılı sanatçı, "Galiba bende yalnızlık alışkanlık haline geldi. Bir de insanın istemesi lazım. Ne demişler, isteyince arayan bulurmuş. Bende var herhalde anormallik ama çok mutluyum hayatımdan. Özgürüm ve bu güne kadar yaşadıklarıma sayayım diyorum" ifadelerini kullandı.

'EVDE TV AÇMIYORUM'

Youtube'da açtığı kanalının ilk programının çekiminden çıktığını söyleyen Avşar, haftada bir ünlü isimlerle bir araya geleceğini söyledi. Tekrar televizyona dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine ise, "Arkadaşlar ben artık evde televizyon açmıyorum. Belki eninde sonunda yine televizyonda iş yapabilirim ama şuan için televizyon yok" yanıtını verdi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI