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Haberler > Sarmaşık > 4 saatte hazırlandı

4 saatte hazırlandı

4 saatte hazırlandı
Giriş Tarihi: 14.3.2020

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin başrol oyunçusu Ebru Şahin, marka yüzü olduğu firmanın Harbiye'de düzenlenen tanıtım lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok ünlünün katıldığı partide konuşan Şahin, "Hazırlanmam yaklaşık 4 saat kadar sürdü. Güzel bir iş çıkardık. Benim için öncelik yerli bir marka olmasıydı. Çok mutluyum. Kadınlar için bir şeyler yapmak benim için çok önemli" dedi.

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