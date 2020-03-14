4 saatte hazırlandı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin başrol oyunçusu Ebru Şahin, marka yüzü olduğu firmanın Harbiye'de düzenlenen tanıtım lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok ünlünün katıldığı partide konuşan Şahin, "Hazırlanmam yaklaşık 4 saat kadar sürdü. Güzel bir iş çıkardık. Benim için öncelik yerli bir marka olmasıydı. Çok mutluyum. Kadınlar için bir şeyler yapmak benim için çok önemli" dedi.