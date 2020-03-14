ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin başrol oyunçusu Ebru Şahin, marka yüzü olduğu firmanın Harbiye'de düzenlenen tanıtım lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok ünlünün katıldığı partide konuşan Şahin, "Hazırlanmam yaklaşık 4 saat kadar sürdü. Güzel bir iş çıkardık. Benim için öncelik yerli bir marka olmasıydı. Çok mutluyum. Kadınlar için bir şeyler yapmak benim için çok önemli" dedi.
4 saatte hazırlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.