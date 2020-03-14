Hayalini Çeşme’de gerçekleştirecek

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Uzun zamandan bu yana Bursa'da yaşayan Yıldız, bazı iş görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini söyledi.

"İBRAHİM BEY'LE DOSTUZ"

Çeşme'de açacağı mekan hakkında "Restoran-bar tarzında bir mekan olacak. İşletmeciliği seven bir insan olduğum için böyle bir karar aldım. Hayalimde olan bir şeydi." diye konuştu. Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında sorulan bir soruya "Sürekli görüşüyoruz İbrahim beyle. Sonuçta ortak bir kızımız var. Barışmamız söz konusu olamaz. 7 yıl önce boşandıktan sonra 'Yeniden barışalım' toplarına girmedik. Biz İbrahim beyle artık dostuz" cevabını verdi. Özel hayatı hakkında da konuşan Yıldız, "Hayatımda kimse yok." iye konuştu.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI