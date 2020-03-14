Tom Hanks’ten karantina paylasımı

Hollywood'tan korona virüse yakalanan ilk oyuncu olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, alındıkları karantinada ilk fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Kendimizi izole ettik, kimseye bulaştırmıyoruz." diyen ünlü oyuncu, "Rita Wilson ve ben Down Under isimli merkezdeyiz. Bizimle çok iyi ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyoruz" dedi. Tom Hanks ve eşi film çekimi için gittikleri Avustralya'da korona virüsüne yakalanmıştı.