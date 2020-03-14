  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Tom Hanks’ten karantina paylasımı

’ten karantina paylasımı

Tom Hanks’ten karantina paylasımı
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Hollywood'tan korona virüse yakalanan ilk oyuncu olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, alındıkları karantinada ilk fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Kendimizi izole ettik, kimseye bulaştırmıyoruz." diyen ünlü oyuncu, "Rita Wilson ve ben Down Under isimli merkezdeyiz. Bizimle çok iyi ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyoruz" dedi. Tom Hanks ve eşi film çekimi için gittikleri Avustralya'da korona virüsüne yakalanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tom Hanks’ten karantina paylasımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA