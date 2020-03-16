Della Miles ile Ceceli düet için stüdyoya girdi

ABD’li ünlü şarkıcı Della Miles, Mustafa Ceceli’yle ‘Aşk İçin Gelmişiz’ şarkısında düet yaptı. Miles’in İngilizce, Ceceli’nin Türkçe seslendirdiği düet çok yakında dinleyiciyle buluşacak.

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, Mustafa Ceceli'yle 'Aşk İçin Gelmişiz' şarkısında stüdyoya girerek düet yaptı. Miles'in İngilizce, Ceceli'nin ise Türkçe olarak seslendirdiği düetin stüdyo çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

'ÇOK KEYİFLİ GEÇTİ'

Soul rock sanatçısı Della Miles ile Mustafa Ceceli, ortak bir proje için stüdyoya girdi. Ceceli'nin ilk olarak 2015 yılında seslendirdiği 'Aşk İçin Gelmişiz' adlı parça için bir araya gelen ikili, 4 saat stüdyoda kaldı. Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Della Miles ile birlikte ilk projelerine imza attıklarını belirterek, "Miles aklıma gelmeyecek şeyler yaptı. Birlikte seslendirdiğimiz şarkının bambaşka bir ruha sahip olduğunu gördüm. Bunları söylemek bana düşmez ama Miles olağanüstü yetenekli biri. Oldukça ciddi sürprizlerimiz olacak. Gerçekten çok şaşıracaksınız" dedi. Della Miles ise Ceceli ile çalışmanın kendisine zevk verdiğini, büyük ve şaşırtan projelere imza atacaklarını söyleyerek, "Mustafa Ceceli, çok yetenekli bir müzisyen. Her enstrümanı çalıyor. Kendisiyle çok keyifli çalıştık" diye konuştu. Miles ve Ceceli'in ilk ortak çalışması olan 'Aşk İçin Gelmişiz' düetinin çok yakında dinleyicilerle buluşacağı bildirildi.