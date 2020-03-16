Esmersoy yeni aşkıyla ilk kez el ele, göz göze

Burcu Esmersoy ve Allan Hakko aşkı belgelendi. İkili, arkadaşlarıyla çıktıları yemekte ilk kez el ele, göz göze objektiflere takıldı. Geçen yıl Berk Suyabatmaz'dan boşanan Esmersoy, Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddiaları üzerine bir süre önce sessizliğini boz-muş ve dedikoduları doğrulamıştı. Güzel sunucu ilk kez yeni aşkıyla görüntülendi.'

ŞİMDİ OLMAZ'

Arkadaşlarıyla Kuruçeşme İnari restoranda yemek yiyen ikilinin romantik pozları ve son derece keyifli oldukları göz-den kaçmadı. Yemek sonrası el ele mekan-dan çıkan Esmersoy ve Hakko, gazeteci-lerin 'Hayırlı olsun' dileği üzerine teşek-kür etti. Esmersoy, "İlişki nasıl başladı?" soruları karşısın-da, "Ben yalnızken anlatırım. Şimdi olmaz" cevabını verdi.