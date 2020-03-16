‘Ölürken de yakışıklı olacağım’

Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın, Caroline Yılmaz'ın sunduğu şova konuk oldu. "Eskiden Türkiye'de kavga ve ayrıştırma olmazdı" diyen sanatçı, "Şimdi dijital kıyamet... Şiir öldü, duygu öldü... Aşklar yok, sevdalar yok... Bir araba bir telefon uygar olmaya yetiyor" dedi. Carolıne'in

"Eskiden çok çapkınmışsınız" sorusuna ise Arkın, "Yalı çapkınıydım. Üniversiteyi bir mont ve pantolonla bitirdim. Hiç kız arkadaşım yoktu. Betül'ü ilk gördüğümde vücudundan yalnızlık hissediyordum" cevabını verdi. Arkın programın sonunda da 'ölürken bile yakışıklı olacağım' şeklinde konuştu.