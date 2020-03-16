  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > ‘Ölürken de yakışıklı olacağım’

‘Ölürken de yakışıklı olacağım’

‘Ölürken de yakışıklı olacağım’
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın, Caroline Yılmaz'ın sunduğu şova konuk oldu. "Eskiden Türkiye'de kavga ve ayrıştırma olmazdı" diyen sanatçı, "Şimdi dijital kıyamet... Şiir öldü, duygu öldü... Aşklar yok, sevdalar yok... Bir araba bir telefon uygar olmaya yetiyor" dedi. Carolıne'in
"Eskiden çok çapkınmışsınız" sorusuna ise Arkın, "Yalı çapkınıydım. Üniversiteyi bir mont ve pantolonla bitirdim. Hiç kız arkadaşım yoktu. Betül'ü ilk gördüğümde vücudundan yalnızlık hissediyordum" cevabını verdi. Arkın programın sonunda da 'ölürken bile yakışıklı olacağım' şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Ölürken de yakışıklı olacağım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA