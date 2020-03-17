Denizkızı Günay

Dalış eğitimleri almaya başlayan oyuncu Günay Musayeva, köpekbalıkları ve vatozların da aralarında bulunduğu yüzlerce deniz canlısını yakından görüp beraber yüzdü. Musayeva'nın, eğitimin sonunda mutluluğu yüzünden okunuyordu. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan güzel oyuncu, "Suyun altında başka bir dünya var. Onlarla beraber yüzmek yaşadığım en güzel deneyimlerden biri oldu. Bir sonraki dersi iple çekiyorum" dedi.

Günay Musayeva, köpekbalıkları ve vatozlarla beraber yüzdü.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI