Haftanın en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’

ATV ekranlarında yayınlanan ve çarşamba gecesinin reytinglerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', 14'üncü bölümüyle haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Tüm kişilerde %32.38 izlenme payı alıp haftaya damgasını vuran 'Kuruluş Osman', diğer yapımları geride bırakarak zirvede yer aldı. Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve baş rolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 18 Mart Çarşamba akşamı ATV ekranında yayınlanacak 15'inci bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek.