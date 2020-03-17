Haluk Levent moral verdi

Korona virüs salgınına karşın alınan tedbirler gereğince iptal edilen konser ve etkinlikler sonrası internet üzerinden canlı konser veren Haluk Levent'i 700 bin kişi dinledi. Alınan tedbirleri desteklediğini ve etkinliklere gidemeyen insanlar için moral konseri yapmayı düşündüğünü söyleyen müzisyen, "Biz tabii ki hükumetin ve bakanlığın alacağı tedbirleri uygulamakla yükümlüyüz. Kalabalık yerlerde bulunmuyoruz ve konserler de iptal edildi. Yeni bir genelge çıkana kadar böyle sürdüreceğiz, şarkılar durmayacak" dedi.