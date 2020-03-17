Heidi Klum’dan korona öpücüğü

Korono virüs şüphesiyle test yaptıran Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz, test sonuçları açıklanıncaya kadar aynı evde farklı odalarda kalma kararı aldı. Klum, paylaştığı romantik video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını ünlülerin hayatını da etkilemeye başladı. Korono virüs kaygısı yaşayan son isim ise, Alman top model Heidi Klum oldu. 46 yaşındaki Klum, geçtiğimiz hafta kendisini kötü hissettiği için test yaptıracağını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 yaşındaki eşi Tom Kaulitz ile korona testi yaptırdıklarını belirten model, sonuçlar açıklanana kadar evden çıkmayacaklarını söyledi.



KENDİ EVLERİNDE AYRI KALDILAR

Takipçilerine, eşini bir camın arkasından öptüğü video'yu paylaşan Klum, "Birçoğunuz gibi ben de hafta boyunca hasta hissettim. Ne yazık ki turneden dönen eşim de birkaç gün önce hasta hissediyordu. Güvende olmak için korona virüs testlerimiz sonuçlanıncaya kadar ayrı kalıyoruz. Mikropların başkalarına yayılmasını da başkalarının hasta olma riskine girmesini de istemiyoruz. Özellikle de birbirimizin." ifadelerini kullandı. 4 çocuk annesi Klum'a sevenlerinden destek mesajları geldi.



Eşine camın arkasından bakan Heidi Klum'a sosyal medyadan destek mesajları geldi.