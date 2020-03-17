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Yakışıklı mahkum Alaçatı’da işletme açıyor

Yakışıklı mahkum Alaçatı’da işletme açıyor
Giriş Tarihi: 17.3.2020

ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, Alaçatı'da işletme açıyor. Geçtiğimiz yaz da ülkemize tatile gelen Meeks'in ünlü tatil merkezi Alaçatı'da yapacağı yatırımın tekstil üzerine olacağı ortaya çıktı. Alaçatı'nın en işlek yerlerinden biri olan Club Baba Köyiçinde yer kiralayan ünlü modelin, açılış hazırlıklarının sürdüğü öğrenildi.

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