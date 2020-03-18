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’a korona bulaştı

Game of Thrones’a korona bulaştı
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Game of Thrones dizisinde "Tormund" karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Kristofer Hivju, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Kristofer Hivju, eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak, corona virüsü yaymamak için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti. Hivju, paylaşımında "Hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum; ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın!" ifadelerine yer verdi.

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