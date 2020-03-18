Karaca: annem ve oğlum da karantinada

Yurt dışından dönen Işın Karaca ile sevgilisi Can Yapıcıoğlu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Türkiye'ye dönünce İstanbul'a geçen Işın Karaca, kızı Mia'yı aldıktan sonra sevgilisinin İzmir'deki evine gitti. İkilinin, şehrin sokaklarında dolaştığı ileri sürüldü. Şarkıcıdan tepkilere cevap geldi. Karaca, "Biz döndüğümüzde karantina yoktu. Annemler İngiltere'de mahsur kaldı. Oğlum Kıbrıs'ta o da karantinada. Biz buradayız..." dedi.