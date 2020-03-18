“Türkiye’de güvendeyim”

Yabancı futbolcular da dünyadaki korona virüsü korkusundan nasibini aldı. Alman Kaleci Karius Türkiye’de kendini daha güvende hissettiği için sevgilisini de buraya getireceğini söyledi.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan koronavirüs ile ilgili önemli bir yorumda bulunduğu ifade edildi. Siyahbeyazlı futbolcular, Pazar günü oynanan Galatasaray derbisinden önce aralarında bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıya Beşiktaş kulübünün doktorlarının da katıldığı belirtildi. Toplantıda Loris Karius ve Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Stefano Marrone'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Almanya ve İngiltere'nin korona virüsüyle yaşadığı savaşta sınıfta kaldığını anlatan Karius, "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Sophia'yı da (sevgilisi) getireceğim. Burada Almanya'dan daha güvende olur" dediği bildirildi.

AİLEMİ DE GETİRİRDİM

Marrone'nin ise, tedirginlik yaşayan isimler Boateng ve Ljajic'e, "Benim şansım olsa bütün ailemi Türkiye'ye getirim" dediği öğrenildi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI