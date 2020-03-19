Sosyal medya paylaşım-larıyla çok konuşulan şarkıcı Aley-na Tilki, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile ilgili şaşırtıcı bir açık-lamada bulundu. Tilki, Türkiye'deki top-lam vaka sayısının artmasının ardından Twitter hesabından şu sözleri pay-laştı: "Bence şu an koronavi-rüsün ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dün-yanın insanlara, 'Evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki, içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren.

ENERJİNİ DENGELE VE SEYRET

"Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydın-lık kalabileceğini... Onca zulmü, savaşı, açlığı, soru-nu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, öze ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!"