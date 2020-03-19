Halasını kaybetti

Şarkıcı Hadise'nin yurtdışında yaşayan halası hayatını kaybetti. Korona virüsü sebebiyle ertelenen uçuşlar, Hadise'nin cenazeye gitmesine engel oldu. Ünlü şarkıcı yaşadığı üzüntüyü Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Hadise, "Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" ifadelerini kullandı.

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