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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı iddialarına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı iddialarına tepki

19.03.2020, 20:06 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020,20:07

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar, ABD, mahreçli ’cülerin hesapları. infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında. (Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları) Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın." ifadelerini kullandı.

KARANTİNA SAYISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına tepki gösteren Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, karantinada altında tutulan kişi sayısıyla ilgili de, "9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında" dedi.

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