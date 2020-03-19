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Haberler Sarmaşık Karantinadaki gurbetçiye dijital konser desteği

Karantinadaki gurbetçiye dijital konser desteği

Karantinadaki gurbetçiye dijital konser desteği
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Korona virüsü salgını tüm dünyayı hem sağlık hem de psikolojik yönden tehdit ederken karantina altındaki vatandaşları da endişelendiriyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, bu süreçte karantina altındaki vatandaşların motivasyonlarının artırılması için YouTube üzerinden 'Türk Müziği' projesi başlattı. Dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları tarafından da büyük beğeni alan proje sayesinde Türkiye'nin sıradışı sesleri YouTube aracılığıyla en güzel şarkılarını akşam 22'de seslendirecek. 1 saat sürecek dijital konserleri verecek sanatçılar arasında Mozart ödüllü Ali İhsan, Karsu Dönmez ve neyzen Burcu Karadağ gibi çok sayıda sıradışı ses yer alıyor.

BURAK ERDEM ÇELİK

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