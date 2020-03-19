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Haberler Sarmaşık Pilot nişanlıya duygusal mesaj

Pilot nişanlıya duygusal mesaj

Pilot nişanlıya duygusal mesaj
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımı ile herkesi duygulandırdı. Korona virüsü salgını nedeniyle Türk vatandaşlarının Avrupa'dan tahliyesi kapsamında İstanbul Havalimanı'na ilk inişi nişanlısı Çağrı Terlemez'in gerçekleştirdiğini belirten Seçkin, "Canım benim... Hayatının en duygusal uçuşunu bugün yaptığına eminim... Kaptanlığını tebrik ediyor, sana bir ömür boyu emniyetli ve sağlıklı uçuşlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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