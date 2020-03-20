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Haberler Sarmaşık ‘İstediğimiz kadar dağıtabiliriz’

‘İstediğimiz kadar dağıtabiliriz’

‘İstediğimiz kadar dağıtabiliriz’
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Oyuncu Hande Erçel, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunmak için evden çıkmamayı tercih eden isimler arasında. Erçel, evde resim yaparken çekilen fotoğrafını "Madem evdeyiz istediğimiz kadar dağıtabiliriz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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