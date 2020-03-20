‘İstediğimiz kadar dağıtabiliriz’

Oyuncu Hande Erçel, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunmak için evden çıkmamayı tercih eden isimler arasında. Erçel, evde resim yaparken çekilen fotoğrafını "Madem evdeyiz istediğimiz kadar dağıtabiliriz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.