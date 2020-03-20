İzmir’den gelinliklere uyumlu özel maske

İzmirli gelinlik tasarımcısı Belma Ateş (50), tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedirgin olan gelin adaylarına özel maskeli gelinlik tasarladı. Yoğun talep olduğunu belirten Ateş, gelin adaylarının korona virüsten korunacağını ve en mutlu günlerinde tedirgin olmayacaklarını ifade etti.

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