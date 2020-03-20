  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Tedbir için 14 gün evde karantinadayım

Tedbir için 14 gün evde karantinadayım

Tedbir için 14 gün evde karantinadayım
Giriş Tarihi: 20.3.2020

İdlib'de şehit olan mehmetçikler için yazdığı şarkı ile takdir toplayan Derya Uluğ, ablasının erken doğum yapması nedeniyle ABD'ye gitti. Önceki gün Türkiye'ye dönen Uluğ, korona virüs tedbiri aldı. Her türlü önlemi alan şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı videoda 14 gün kuralına uyarak kendini evde izole edeceğini söyledi.

'KENDİMİZİ KORUDUK'
Uluğ açıklamasında, "Çok dikkat ettik ve kendimizi koruduk. Şu an iyiyiz ama başkalarının sağlığını tehlikeye atmamak için 14 gün kendimizi karantinaya aldık" dedi. Kendisinin neden karantinaya alınmadığı ile ilgili eleştiri ve sorulara da cevap veren başarılı şarkıcı, "O durum, yurt dışından toplu olarak gelen kafileleri kapsıyor. Bir ayrıcalık söz konusu olsaydı buna ilk karşı çıkanlardan biri olurdum emin olun" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tedbir için 14 gün evde karantinadayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA