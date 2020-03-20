Tedbir için 14 gün evde karantinadayım

İdlib'de şehit olan mehmetçikler için yazdığı şarkı ile takdir toplayan Derya Uluğ, ablasının erken doğum yapması nedeniyle ABD'ye gitti. Önceki gün Türkiye'ye dönen Uluğ, korona virüs tedbiri aldı. Her türlü önlemi alan şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı videoda 14 gün kuralına uyarak kendini evde izole edeceğini söyledi.

'KENDİMİZİ KORUDUK'

Uluğ açıklamasında, "Çok dikkat ettik ve kendimizi koruduk. Şu an iyiyiz ama başkalarının sağlığını tehlikeye atmamak için 14 gün kendimizi karantinaya aldık" dedi. Kendisinin neden karantinaya alınmadığı ile ilgili eleştiri ve sorulara da cevap veren başarılı şarkıcı, "O durum, yurt dışından toplu olarak gelen kafileleri kapsıyor. Bir ayrıcalık söz konusu olsaydı buna ilk karşı çıkanlardan biri olurdum emin olun" ifadelerini kullandı.