Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, %16,35 izlenme oranı ve %30,25 izlenme payı alarak 100 programı geride bırakarak zirveye oturdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesen bir bölümle ekrana geldi.



ZÜLEYHA CEZAEVİNDE!

Demir'i vurarak cezaevine giren Züleyha, çocuklarının hasretiyle adeta kavruldu. Züleyha'nın tüm hikayesini öğrenen Savcı Jülide, Yılmaz maz ile birlikte onu kurtarmak için seferber oldu. Koğuştakilerin yaptığı işkenceleri bile umursamayan Züleyha'ya en büyük destek Hünkar'dan geldi. Hem kendisine yaptıkları için af diledi hem de onu kurtarmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Çocuklarını kısa süreliğine de olsa kucağına alan Züleyha'nın hüzünlü gözyaşları yürek dağladı!