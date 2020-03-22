  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Çağla’nın korona alışverişi

Çağla’nın korona alışverişi

Çağla’nın korona alışverişi
Giriş Tarihi: 22.3.2020
Ünlü sunucu Çağla Şikel önceki gün mutfak alışverişi yaptırdı. Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgınına karşı oğulları Kuzey ve Uzay ile 'evde kal' çağrısına uyan güzel sunucu, şoförü ve evindeki çalışanına alışveriş yaptırdı. Çağla Şikel'in çalışanlarına bir alışveriş listesi yapıp verdiği görüldü. Şikel'in mutfak alışverişi yanında kolonya ve dezenfektan aldırdığı da görüldü.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çağla’nın korona alışverişi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA