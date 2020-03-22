Ünlü sunucu Çağla Şikel önceki gün mutfak alışverişi yaptırdı. Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgınına karşı oğulları Kuzey ve Uzay ile 'evde kal' çağrısına uyan güzel sunucu, şoförü ve evindeki çalışanına alışveriş yaptırdı. Çağla Şikel'in çalışanlarına bir alışveriş listesi yapıp verdiği görüldü. Şikel'in mutfak alışverişi yanında kolonya ve dezenfektan aldırdığı da görüldü.
Çağla’nın korona alışverişi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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