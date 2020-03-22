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Evden müze gezme keyfi

Evden müze gezme keyfi
Giriş Tarihi: 22.3.2020
Korona virüs nedeniyle tedbirli davranıp evlerinden çıkmayan sanatseverler için İstanbul Modern müzenin kapılarını sanal ortamdan açtı. İnternet sitesini güncelleyen müze, koleksiyon ve sergilerini sanal turla izleyicilerine ulaştırdı. Müzenin son koleksiyon sergisi 'Sanatçı ve Zamanı' 3D sanal turla keşfedilmeyi bekliyor. Korona virüs tedbirlerini uygulayıp bir süre kapatılan müzede 109 sanatçının 193 çalışması inceleme fırsatı sunuluyor. Sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa olan sergi de sanal tur gerçekleştirebilen izleyici ayrıca sergiye dair metinleri de okuyabiliyor.
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