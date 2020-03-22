Eski manken Demet Şener önceki gün eşi Cenk Küpeli ile Emirgan sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şener, "Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, bol sebze meyve ve su tüketmek, açık havada yürüyüş yapmak ve hijyen en önemlisi" demişti. İkili, yürüyüş yaparken gazetecilerle ayak üstü sohbet de etti. Şener, "Bugün hava çok güzel. Birlikte temiz hava almaya çıktık" dedi.

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