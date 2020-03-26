Girik’ten dışarı çıkmayın uyarısı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Fatma Girik Bodrum Torba'daki evinden dışarı çıkmıyor. Evde kalın çağrısına destek olduğunu söyleyen Girik, "Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım" dedi. Ünlü oyuncuyu evinde ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu sosyal mesafe olan 2-3 metreyi koruyarak hem Fatma Girik (80) hem de birlikte yaşadığı ablası Münevver Girik'le bir süre sohbet etti.