  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Girik’ten dışarı çıkmayın uyarısı

Girik’ten dışarı çıkmayın uyarısı

Girik’ten dışarı çıkmayın uyarısı
Giriş Tarihi: 26.3.2020

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Fatma Girik Bodrum Torba'daki evinden dışarı çıkmıyor. Evde kalın çağrısına destek olduğunu söyleyen Girik, "Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım" dedi. Ünlü oyuncuyu evinde ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu sosyal mesafe olan 2-3 metreyi koruyarak hem Fatma Girik (80) hem de birlikte yaşadığı ablası Münevver Girik'le bir süre sohbet etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Girik’ten dışarı çıkmayın uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA