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Haberler Sarmaşık İkinci kez anne olacak

İkinci kez anne olacak

İkinci kez anne olacak
Giriş Tarihi: 26.3.2020

8 ay önce ilk çocuğu Ela'yı dünyaya getiren Özge Sezince Varley, şimdi de ikinci çocuğuna hamile. 4 aylık hamile olduğunu instagram hesabından tüm sevenlerine duyuran oyuncu; eşiyle birlikte Mersin'de yaşamaya başladı. İlk çocuğu kız olan ünlü oyuncu bu kez erkek bebek bekliyor.

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