İkinci kez anne olacak

8 ay önce ilk çocuğu Ela'yı dünyaya getiren Özge Sezince Varley, şimdi de ikinci çocuğuna hamile. 4 aylık hamile olduğunu instagram hesabından tüm sevenlerine duyuran oyuncu; eşiyle birlikte Mersin'de yaşamaya başladı. İlk çocuğu kız olan ünlü oyuncu bu kez erkek bebek bekliyor.