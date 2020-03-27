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Haberler Sarmaşık Karantinada bunaldı pencerede poz verdi

Karantinada bunaldı pencerede poz verdi

Karantinada bunaldı pencerede poz verdi
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteriyle tanındıktan sonra müzik eğitimi için Londra'ya yerleşen Serel Yereli, evden çıkmama kuralına uymaya devam ediyor. Karantina sürecinden bunalan güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta evinin penceresine çıktı. Sosyal medyanın en çok takip edilen ünlülerinden biri olan Yereli'nin fotoğrafına takipçilerinden yüzlerce yorum geldi.

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