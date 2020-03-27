Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Larz isimli bir sosyal medya fenomeni, korona virüs salgınına meydan okumak için tuvalet klozetini yaladıktan sonra Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Genç fenomen 21 Mart tarihinde yayınladığı bir videoda, halka açık bir tuvalete girerek yaladığı klozeti görüntüye alıp paylaşmıştı. Virüs salgınını ciddiye almayarak, aklınca dalga geçen Larz, "Korona virüs salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" notunu düşmüştü. Larz'ın 22 Mart tarihinde yayınladığı paylaşımda "Koronavirüs testim pozitif çıktı" başlıklı ikinci bir videoda hastanede yattığı görüldü. Öte yandan sosyal medya platformu Twitter, ünlü fenomenin hesabını kuralları çiğnediği gerekçesiyle askıya aldı.
Klozet yalayan fenomen virüsü kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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