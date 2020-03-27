‘Kuruluş Osman’ rekorlara devam ediyor

'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 16. bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinde yine açık ara zirveye çıkarak rakiplerine fark attı. 'Kuruluş Osman'ın son bölümü tüm reyting kategorilerinde birinci zirvede yer alırken, dizi ekran yolculuğunu izlenme oranlarını da artırarak sürdürüyor. 'Kuruluş Osman', AB sosyal kategoride %13,52 izlenme oranı ve 25,60 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen dizisi oldu.

OSMAN BEY SÖZ VERDİ

Balgay'ı yendikten sonra yaralı amcası Dündar'ı güvenli bir yere taşıtan Osman Bey, Kayıların yeni beyi olarak ağabeyi Gündüz'ün seçilmesini sağlamış ve Bala Hatun'un sırrını öğrenerek onunla arasını da düzeltmişti. Ancak Osman Bey, Aksakallılar'dan yeni bir fırtınanın yaklaştığını öğrendi. Osman Bey, Moğollar ve Bizans arasındaki ittifaka engel olacağına söz verdi.