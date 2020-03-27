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Haberler Sarmaşık Şeyma’nın aklı başına geç geldi

Şeyma’nın aklı başına geç geldi

Şeyma’nın aklı başına geç geldi
Giriş Tarihi: 27.3.2020

İtalyan sevgilisi Guido Senia ile karantinada olan , sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Fenomen isim, dün paylaştığı gönderisinde korona virüs ve karantina süreci ile ilgili yaptığı flaş itirafla herkesi şaşırttı.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımlarla gündemden inmiyor. Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Seina, yaklaşık 15 gün önce yurt dışından Türkiye giriş yapmış ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı '14 gün karantinada kalma kuralı'na uymamıştı. Virüs salgınının tüm dünyayı etkisine aldığı günlerde sevgilisiyle gece kulüplerinde eğlenen Subaşı'na tepki yağınca, ikili, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde testten geçirilip '14 gün dışarı çıkmama' şartıyla eve gönderilmişti.

ŞEYMA'DAN İTİRAF
12 gündür karantinada olan fenomen isim Şeyma Subaşı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta virüs salgınının ciddiyetini yeni kavradığını itiraf etti. Yaptığı paylaşımda, "Günaydın arkadaşlar! Bugün karantinadaki 12. günüm... Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı deyip kendimizi dışarıya atmayalım." ifadelerini kullanan Subaşı, "2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum ama bana inanın; bunları bütün kalbimle söylüyorum" itirafında bulundu.

İtalyan sevgilisi Guido Seina'nın yurt dışından geldiği gün, gece kulübünde eğlenen Şeyma Subaşı toplumdan tepki çekmişti.

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