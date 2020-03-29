Aslışah Alkoçlar kuralları unuttu

Sosyal medya paylaşımlarında takipçilerine 'Evde kal' diye seslenen Aslışah Alkoçlar, salgın tedbirlerine uymayarak sokağa çıktı. Korona virüs salgını süresince tüm halkımızın evlerinde izole bir şekilde yaşadığı şu günlerde, Aslışah Alkoçların kuralları hiçe sayarak Bebek'te yürüyüşe çıkması herkesi şaşırttı. Kendisini çeken gazetecileri görünce montunun şapkası ile yüzünü gizlemeye çalıştı.

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