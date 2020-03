Olmadı Livaneli

Korona virüsünün etkisini artırmaya başladığı günlerde ailesiyle birlikte New York'a giden Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili konuştu. Livaneli, 25 Şubat'ta eşi ve kızıyla üç ayrı etkinlik için gittiği New York'ta virüsü kaptığını söyledi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk olduğunu söyleyen Livaneli, "Columbia'da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde korona virüs kapmış olmalıyız" itirafında bulunurken sözlerine "Eşim ve ben tedavi gördük ve iyileştik. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz. Kim hangi toplantıda, kime geçirdi bunu söylemek imkansız" diye konuştu.



SAĞIROĞLU PANİKTE

Daha önce hakkında çıkan iddiaları yalanlayıp, doktor olmamasına rağmen insanlara sorumsuzca ilaç tavsiyesinde bulunan sanatçı, yaptığı itiraf ile sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Öte yandan Mart ayı başında Livaneli ile New York'ta konser veren Demet Sağıroğlu da, oradaki birçok kişi gibi kendisinde de belirtilerin olduğunu duyurdu. Sağıroğlu, paylaşımında "Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı" dedi.

