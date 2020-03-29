Âyete’l-Kürsî okudu herkesi hayran bıraktı

Yıllar önce Lübnan’da katıldığı yarışma programıyla ünlenen ABD’li şarkıcı Jennifer Grout, ‘Âyete’l-kürsî’ okuduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede gündem olan şarkıcı, dinleyenlerin tüylerini diken diken etti

2013'te Lübnan'da katıldığı ses yarışmasıyla üne kavuşan ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan 'Âyete'lkürsî'yi okuyarak tekrar adından söz ettirdi. Tüm dünyanın dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bu zor günlerde, Grout herkesi birlik olmaya davet etti. ALDIĞI yorumlar sonrasında büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Grout, "Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden 'meşhur oldun, çok güzel okuyorsun' diye mesajlar alıyorum. Hala taklit aşamasındayım" diye konuştu.



KURAN'A ERİŞEBİLİRSİNİZ

Muhammed Sıddık El-Minshawi'ye hayran olduğunu dile getiren başarılı şarkıcı, "Onun tarzında okumaya çalışıyorum. Kuran'ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için Kuran'ın erişilebilir olduğunu göstermek istedim" dedi.



"BU BİR SANATTIR"

"Kur'an-I Kerim okunuşu kendi başına bir sanattır" diyen Jennifer Grout, müzik öğretmeninin Kur'an okunuşlarını dinlemesini önerdiğini ve birçok Arap müzik ikonunun Kur'an'ı okumaya başladığını belirtti.