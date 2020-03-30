Haluk Levent'in yardım çağrısına ünlülerden destek yağdı

Ünlüler korona virüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere AHBAP aracılığıyla yardım eli uzattı. Yardımsever sanatçı Haluk Levent’in çağrısıyla harekete geçen birçok oyuncu müzisyen ve iş insanı, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir olup maddi destekte bulundu.

Türkiye'de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, korona virüs karşısında da sessiz kalmadı.



YARDIMLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yardıma muhtaç ailelere destek isteyen Levent, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Levent'in yaptığı bu çağrıya sessiz kalmayan ünlü isimler, önceki akşamdan itibaren ardı ardına bağışta bulundu. Haluk Levent, kampanyaya destek veren tüm isimleri sosyal medya hesabından 2 aylık süreçte kaç aileye gıda yardımı yapacakları bilgisiyle paylaşıp, teşekkür etti. Levent'in paylaşımından sonra sosyal medyada gündem olan 'yardım hareketi' tüm kullanıcılardan alkış aldı. İşte kampanyaya destek veren ünlü isimler...

Haluk Levent, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AHBAP hesabında 976 bin TL olduğunu, bu paranın 2 bin ailenin aylık temel gıda malzemeleri için kullanılacağını duyurmuştu.